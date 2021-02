“Vicenza e le Ville del Palladio” in onda su tre TV venerdì 5 e sabato 6 marzo

“Vicenza e le Ville del Palladio” saranno protagoniste di una puntata del format televisivo “Veneto patrimonio unico”, trasmissione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, naturale ed enogastronomico della Regione.

La puntata girata a Vicenza andrà in onda in prima visione venerdì 5 marzo alle 22 ed in replica il giorno successivo, sabato 6 marzo alle 16.30 su Marcopolo (canale 222), Alma TV (canale 65) e Alice TV (canale 221).

La puntata, che è stata girata in città in ottobre 2020, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e l’Ufficio Unesco del Comune di Vicenza e con il supporto del Consorzio Vicenza è, condotta da Fabrizio Nonis e Veronica De Filippis accompagnerà gli spettatori a Palazzo Barbarano dove il direttore del Palladio Museum Guido Beltramini illustrerà le peculiarità storiche, artistiche e architettoniche del sito Unesco “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto”. La trasmissione mostrerà il Teatro Olimpico, uno dei monumenti più visitati e apprezzati dai turisti, e le vie e le contrade della città.Alla Biblioteca La Vigna – istituto culturale e di documentazione specializzato nel settore delle scienze agrarie e della civiltà contadina, con particolare attenzione alla viticoltura e all’enologia e con una ricca sezione dedicata alla gastronomia, dotato di un patrimonio librario di circa 62.000 volumi – la troupe è stata accolta dal presidente Remo Pedon e da Diletta Tonello, vice presidente del Consorzio tutela vino Lessini Durello Doc. Sarà l’occasione anche per valorizzare i prodotti tipici del territorio della provincia con interviste a ristoratori e produttori.

Tutte le puntate del format “Veneto patrimonio unico” saranno trasmesse da lunedì 1 marzo, dal lunedì al venerdì alle 22 e in replica alle 16.30 del giorno seguente fino al 18 marzo e dal 29 marzo al 9 aprile su Marcopolo (canale 222), Alma TV (canale 65) e Alice TV (canale 221).

Inoltre dal 2 marzo saranno in prima visione anche sul canale satellitare Sky Gambero Rosso Channel (canale 412 e canale 132) ogni martedì e giovedì del mese di marzo alle 15.