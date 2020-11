Vicenza e la Montagna, rinviata la rassegna e la mostra

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Con la loro partenza nacque il sogno di un ritorno” è il titolo della mostra programmata dal 7 novembre 2020 al 10 gennaio 2021 al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza nell’ambito della rassegna “Vicenza e la montagna” realizzata con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e con le Associazioni vicentine CAI Club Alpino italiano, GM Giovane Montagna, SAV Società Alpinisti Vicentini, Montagna Viva di Costabissara e Neve Roccia di Arcugnano.

Purtroppo la rassegna è stata sospesa a seguito della pubblicazione del dpcm del 24 ottobre 2020, pertanto la mostra non si terrà con l’auspicio di riprogrammarla quando le condizioni lo consentiranno.

“L’intensa attività che ha portato alla predisposizione del programma di Vicenza e la montagna è un segno di vicinanza importante e di collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Museo Naturalistico Archeologico e le associazioni vicentine coinvolte che ringrazio per l’impegno – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Mi auguro che tutto il lavoro svolto fino ad oggi, tra l’altro a pochi giorni dall’apertura della mostra, non vada vanificato, ma possa essere speso al fine di una riprogrammazione nel momento in cui sarà consentito”.

L’apertura della dodicesima rassegna “Vicenza e la montagna” era prevista il 7 novembre con l’inaugurazione della mostra “Con la loro partenza nacque il sogno di un ritorno” realizzata con gli scatti del fotografo, scrittore e regista Opher Thomson al Museo Naturalistico Archeologico. In programma anche serate dedicate a film di montagna nella sala cinematografica del Patronato Leone XIII organizzate con la collaborazione del Trento Film Festival. Nella sala dei Chiostri di Santa Corona erano previste, infine, alcune conferenze tematiche.