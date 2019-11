Vicenza è città cardio protetta: tempestività per cittadini e turisti

Venerdì mattina a Palazzo Trissino è stata sottoscritta una convenzione triennale tra Comune di Vicenza, Azienda Ulss 8 Berica, Federfarma Vicenza e Lions Club Vicenza Host per la realizzazione del progetto “Vicenza città Cardio protetta” con l’obiettivo di garantire ai cittadini e ai turisti colpiti da malore cardiaco la migliore e più tempestiva assistenza possibile.

Erano presenti il sindaco Francesco Rucco, il direttore generale dell’Azienda Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi, il presidente di Federfarma Vicenza Alberto Fontanesi e il presidente di Lions Club Vicenza Host Lanfranco Vitale.

“È un momento importante per la città: oggi finalmente, con l’Azienda Ulss 8 Berica, Federfarma Vicenza e Lions Club Vicenza Hostformalizziamo un percorso, iniziato qualche mese fa, che ci porterà ad avere “Vicenza città cardio protetta” – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Ringrazio il consigliere comunale Ivan Danchielli e il direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza Federico Politi, promotori principali di questo progetto, che vedrà l’installazione di 22 defibrillatori semiautomatici esterni rispettivamente in 12 auto della polizia locale e in 12 farmacie del Comune di Vicenza. A questo si aggiungerà il momento di formazione all’utilizzo del DAE attraverso i 34 centri accreditati dalla Centrale Operativa Suem 118 di Vicenza dell’azienda Ulss 8 Berica. La fase successiva sarà, quindi, la mappatura di tutti i defibrillatori presenti in citta per informare la cittadinanza sulla presenza dei DAE cui accedere in caso di emergenza”.

La convenzione, tra i promotori della quale ci sono il consigliere comunale Ivan Danchielli e il direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza Federico Politi, prevede la creazione di una rete locale di emergenza e defibrillazione precoce per garantire una mappatura costante ed efficiente di tutti i defibrillatori presenti in città e un soccorso capillare da parte di chi sarà formato all’utilizzo dello strumento salvavita, rendendo visibili e accessibili i defibrillatori sul territorio.

Obiettivi del progetto sono, infatti, la fornitura di defibrillatori a tutti i mezzi di soccorso pubblico, alle forze di polizia e al maggior numero di farmacie, e la formazione all’utilizzo del DAE attraverso i 34 centri accreditati dalla Centrale Operativa Suem 118 di Vicenza dell’azienda Ulss 8 Berica, di agenti della polizia locale di Vicenza e di farmacisti delle farmacie coinvolte dal progetto.

Nel dettaglio, grazie alla convenzione, l’azienda Ulss 8 Berica fornirà in comodato d’uso al Comune e a Federfarma 22 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) da destinare, rispettivamente, alle pattuglie della polizia locale (12 DAE) e alle farmacie del Comune di Vicenza (10). Inoltre, si occuperà della formazione sull’utilizzo e sulla gestione dei DAE a favore degli agenti in servizio della polizia locale di Vicenza e dei farmacisti delle farmacie della città coinvolte nel progetto.

Il Comune di Vicenza si occuperà della installazione e manutenzione dei DAE delle volanti della polizia locale nonché del sostegno alla partecipazione alla formazione da parte del personale coinvolto nel progetto.

Federfarma Vicenza, d’altro canto, si occuperà della installazione e manutenzione dei DAE nelle farmacie della città nonché del sostegno alla partecipazione alla formazione da parte del personale coinvolto nel progetto.

Le spese per la manutenzione triennale e l’assistenza per l’utilizzo dei DAE sulle volanti della polizia locale saranno a carico dei Lions Club Vicenza Host, fino a un importo di 7.500 euro.

Tutti e tre i soggetti firmatari della convenzione provvederanno alla massima diffusione del progetto, anche attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale.