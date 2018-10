VICENZA – Dynamo Camp in città con un Cineforum solidale

Un cineforum solidale per raccogliere fondi per una buona causa. Un film dedicato a Paul Newman, fondatore di SeriousFun Children’s Newtork, di cui fa parte Dynamo Camp che offre settimane gratuite di terapia ricreativa in Toscana a bambini con patologie gravi e croniche. Lunedì 15 ottobre alle ore 20.30 al Patronato Leone XIII e lunedì 19 novembre alle 20.30 prrsso il Teatro San Marco. Offerta minima 8 euro. Il film segue la storia di Alec che, dopo una serie di eventi improbabili, si trova faccia a faccia con se stesso, il proprio passato, la propria vita, soprattutto, con un dono che non sapeva di possedere: ispirare le persone intorno a lui e a ritrovare la fiducia in se stessi e nella vita. Il film è già stato proiettato in Spagna, Messico e altri paesi dell’America Latina riscuotendo grande successo di pubblico. Un’occasione per fare del bene emozionandosi insieme ad amici e parenti.

Alec è un ingegnere meccanico inglese incapace di mettere in ordine la sua vita. Quando il suo negozio di riparazioni, The Healer, arriva sull’orlo del fallimento, un parente lontano di cui aveva sempre ignorato l’esistenza si offre di risolvere tutti i suoi problemi in cambio di un breve soggiorno di Alec in Canada, il luogo di origine dei loro antenati. Arrivato nel paese straniero, il giovane comincerà a notare le cose più incomprensibili. Si troverà faccia a faccia con se stesso, il suo passato, la sua vita e, soprattutto, un dono che non sapeva di avere: ispirare quelli intorno a lui a credere in qualcosa al di là di ciò che può essere spiegato.