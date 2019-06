VICENZA – Durante i lavori in viale D’Alviano accesso al centro da contrà San Bortolo

Per facilitare l’accesso al centro storico mentre sono in corso i lavori stradali in viale D’Alviano che hanno comportato la chiusura delle direttrici Manzoni – Pajello e Lamarmora – Pagliarino, è stata disposta l’attivazione del doppio senso di circolazione di contra’ San Bortolo.

Da domani martedì 25 giugno, quindi, terminati i necessari lavori di modifica della segnaletica, sarà possibile transitare in direzione centro storico da porta San Bortolo fino all’incrocio con via Tasso, con l’obbligo di riportarsi poi sulla direttrice di via Pagliarino e piazzale Marconi.

Resta invariata la direttrice in uscita dal centro storico.

L’invito dell’assessorato alle infrastrutture del Comune è di prestare la massima attenzione alla segnaletica.