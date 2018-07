VICENZA/DUEVILLE – Basket vicentino in lutto: è morto coach Barbiero

Il mondo del basket vicentino è in lutto: è morto domenica Gianfranco Barbiero. Un simbolo del basket vicentino: da giocatore militò nelle minors vicentine e poi passò decenni ad allenare giovanili e squadre senior maschili e femminili. La sua figura è legata soprattutto a Dueville, dove nel 1991 fondò insieme a Nicola Fasolo lo Sportschool. Gianfranco Barbiero, conosciuto da tanti come Franco, era da tempo malato e da diversi anni non era più in panchina. Il basket però continuava a scorrergli nelle vene; oltre alle partite, lo si vedeva spesso nei palazzetti a seguire anche gli allenamenti. Il 14 luglio aveva festeggiato il suo compleanno.

Foto: La Baskettara