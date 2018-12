VICENZA – Due tentati furti in poche ore: 2 denunciati

Ieri pomeriggio alle 16.40 la polizia locale, allertata da un cittadino, è intervenuta in contra’ Fedele Lampertico, all’incrocio con via Cesare Battisti, dove due individui stavano tentando di rubare una mountain bike da una rastrelliera. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato la fuga dirigendosi verso corso Palladio. Un agente è sceso prontamente dall’auto di servizio, raggiungendo e bloccando uno dei due in stradella del Garofolino. Il giovane, identificato in T.M.A. di 28 anni, con precedenti, ha opposto resistenza tentando nuovamente la fuga ma è stato bloccato ed accompagnato al Comando della polizia locale dove è stato perquisito. Il giovane, al quale è stato sequestrato un coltello a serramanico di 19 centimetri e una pinza utilizzata per tranciare il lucchetto del velocipede, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, delitto tentato e furto, nonché porto di armi. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

Nella stessa giornata, la pattuglia antidegrado ha accompagnato al Comando della polizia locale, dove è stato denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 40 anni, con precedenti, che nel primo pomeriggio aveva rubato da un supermercato in viale Roma alimenti per un valore di 116,81 euro (tra cui 13 confezioni di salami e due di caffè).