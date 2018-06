VICENZA – Due progetti di servizio civile nazionale

19 giovani avranno la possibilità di partecipare a due progetti di servizio civile nazionale nei settori educativo, sociale e nella Biblioteca civica Bertoliana. La Regione Veneto ha, infatti, finanziato due progetti: “EDU_CARE” e “BIBLIOTECHE + GIOVANI: costruire insieme i servizi del futuro”.

Il progetto EDU_CARE prevede l’inserimento di 12 giovani e costituisce un percorso di educazione alla cura: di sé, degli altri e dell’ambiente. Mira a garantire pari opportunità di accesso alla rete dei servizi educativi e sociali da parte delle famiglie con minori in fragilità sociale. Inoltre sostiene la crescita della sostenibilità ambientale, sociale e culturale della città. Sviluppa l’esperienza positiva realizzata nei precedenti anni congiuntamente dai settori Scolastico, Educativo e Sociale, implementando le azioni di coordinamento delle attività, garantendo così una maggiore efficacia delle azioni. Il focus delle azioni previste sarà la formazione, prima dei volontari e poi dei cittadini, sulle modalità di promozione e sviluppo della cittadinanza attiva sui temi propri della sostenibilità ambientale, pace, diritti umani e pari opportunità. In particolare lo sforzo di garantire e facilitare pari opportunità di accesso alla rete di servizi educativi e sociali, deve essere costantemente rinnovato sia per la mobilità e ricambio delle persone che richiedono di accedere ai servizi, sia per le caratteristiche delle famiglie che continuano a presentare elementi di fragilità, aggravate dalla crisi economica che ancora interessa il territorio. L’intento è quello di accompagnare l’accesso ai servizi con una crescita della sensibilità e attenzione alle risorse ambientali, sociali e culturali della città, orientando la domanda e sostenendo processi di empowerment come forme innovative di contatto con l’utenza, sostegno all’utilizzo dei sistemi informatici della pubblica amministrazione per l’accesso alle prestazioni. Tali strumenti, oggi obbligatori per la pubblica amministrazione, rendono complesso l’accesso e tendenzialmente costituiscono elemento di svantaggio per la popolazione più fragile. I temi della cittadinanza attiva sono anche una chiave per arricchire il rapporto con gli istituti scolastici proponendo interventi di miglioramento alla qualità della proposta didattica, finalizzati a raggiungere, attraverso modalità innovative, il coinvolgimento anche di quegli alunni fragili con bisogni speciali, che fuori dal contesto scolastico non potrebbero godere di tali opportunità. Il fondamento teorico è quello dell’empowerment e della psicologia di comunità, nel quale l’attenzione è posta più sulle risorse che sul deficit, promuovendo e sostenendo l’apporto di ogni persona.

Il progetto “BIBLIOTECHE + GIOVANI” si attuerà in area culturale, in Biblioteca Bertoliana, e occuperà 7 volontari per la promozione e valorizzazione del patrimonio antico, moderno e del prestito fra le diverse sedi cittadine. Sono due gli obiettivi fondamentali: ampliare la disponibilità del patrimonio documentario antico e moderno catalogato su supporto elettronico per consentirne una più ampia fruizione e promuoverne la conoscenza attraverso il prestito, la promozione della lettura e l’organizzazione di attività culturali che attirino l’interesse di un’utenza potenziale diversificata. La Biblioteca Bertoliana ha la necessità di procedere nella costruzione di quegli strumenti, cataloghi e inventari, che consentono agli utenti di prendere visione e conoscere sempre meglio il patrimonio custodito. Senza questi strumenti qualsiasi valorizzazione è preclusa tanto più alle biblioteche storiche che si trovano a gestire un patrimonio notevole con sempre meno risorse sia economiche che di personale. Il lavoro è ovviamente molto impegnativo per la vastità del patrimonio. Da questo punto di vista l’esperienza di servizio civile in biblioteca è di vitale importanza per il futuro delle biblioteche perché consente ai giovani di avvicinarsi e di capire il valore del patrimonio documentario posseduto da questa come da altre istituzioni storiche ed anche di sperimentarne le difficoltà di gestione quotidiana. Diffondere queste conoscenze e la consapevolezza vissuta in prima persona di che cosa significhi la gestione di tali risorse consentirà loro di essere dei cittadini capaci di comprendere le necessità di questo settore e anche di partecipare attivamente e con cognizione di causa al dibattito pubblico sulla valorizzazione dei beni culturali. I giovani acquisiranno una formazione che potranno spendere per un prossimo possibile impiego lavorativo, tanto più che l’Istituzione Bertoliana è inserita nel circuito cooperativo sia provinciale che regionale, ha contatto con tantissime biblioteche ed usa software ampiamente diffusi a livello locale, regionale e nazionale.