VICENZA – Due nuove mappe tattili per S. Corona e S. Lorenzo

Il Rotaract club Sandrigo è un’associazione formata da giovani ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni che svolgono attività di beneficienza attraverso lo stanziamento di fondi e il compimento di opere di rilevante valore morale e sociale, con particolare attenzione alle esigenze del territorio e della città. Quest’anno il club di Sandrigo, quale promotore, assieme ai Rotaract Vicenza, Bassano del Grappa, Cittadella e Arzignano ha deliberato lo stanziamento di fondi per l’acquisto di due mappe tattili in carattere braille in corrispondenza di due dei principali monumenti della città di Vicenza, con lo scopo di valorizzarne il patrimonio artistico e culturale. Il service si pone come obiettivo quello di estendere l’apprezzamento delle meraviglie di Vicenza ad una fascia di popolazione che altrimenti ne verrebbe esclusa: non vedenti e ipovedenti. Le mappe tattili verranno installate all’interno della Chiesa di S. Corona e della Chiesa di S. Lorenzo. La realizzazione del service ha visto coinvolta l’Unione Italiana Ciechi di Vicenza, che ha fornito indispensabili spunti per la realizzazione delle mappe tattili, il Comune di Vicenza per le autorizzazioni necessarie alla concretizzazione del progetto e l’Incisoria Vicentina, quale fornitore delle opere. La consegna del service alla cittadinanza avrà luogo s abato 19 maggio 2018 alle ore 12.00 presso la Chiesa di S. Corona . Alla consegna saranno presenti le autorità comunali, l’associazione ciechi e i soci dei vari Rotary di zona che hanno aderito all’iniziativa.