VICENZA – Due giovani fermati in Corso Palladio: avevano il foglio di via

Ieri pomeriggio la polizia ha indagato due persone per violazione del foglio di via obbligatorio. Alle 14.35 in Corso Palladio le forze dell’ordine hanno identificato due persone, un ragazzo di Monteforte d’Alpone di 23 anni e una ragazza di Gambellara di 19 anni. I due sono risultati avere il foglio di via da Vicenza, che risale a settembre, e durerà due anni. Sono gli stessi due giovani che pochi giorni fa avevano chiamato la Polizia dicendo che dei bengalesi li riprendevano al cellulare: in realtà la volante ha scoperto che loro dormivano abusivamente in un bus dell’Svt e i bengalesi dovevano fare le pulizie.