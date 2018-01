VICENZA – Drogato si sente male al parco giochi, genitori in rivolta

Ennesimo episodio di degrado stamattina al parco giochi di via Adenauer. Durante l’orario di mezza mattina, con bimbi e mamme presenti per giocare e svagarsi, un ragazzo che si trovava all’interno dell’area si è sentito male, apparentemente per una crisi epilettica, rantolando con la faccia in terra. Alcune mamme presenti, allarmate, hanno subito chiamato i soccorsi. Nell’attesa dell’ambulanza, però, si è ben presto scoperto che il malcapitato era un drogato in crisi e, appena riavutosi, se n’è andato senza nemmeno attendere i soccorsi chiamati appositamente per lui. “Questa storia va avanti da troppo tempo – denunciano alcune mamme del quartiere che hanno assistito alla scena stamane – dentro al parco c’è un bagno pubblico: lì dentro i drogati spacciano e assumono droga senza farsi problemi. Non è possibile che alle 10 di mattina dei bimbi debbano assistere a scene del genere, in un parco giochi, in una zona peraltro piena di nidi e scuole, e piena di bambini”. I genitori sono sul piede di guerra e chiedono che quel bagno, ormai inutilizzabile perché regno dello spaccio,venga chiuso.