VICENZA – Droga sequestrata e tre segnalati in prefettura

Una nuova operazione degli agenti del Nos, Nucleo operativo speciale, della polizia locale, finalizzata al contrasto del microspaccio nella zona tra via Gorizia e il piazzale della Stazione, ha portato, mercoledì 10 giugno, al sequestro di 4,60 grammi di marijuana e 0,20 grammi di eroina e alla segnalazione alla prefettura di tre persone.

Il primo intervento è scattato alle 15, quando attraverso le telecamere che sorvegliano via Gorizia gli agenti hanno notato la cessione sospetta di un involucro tra uno straniero e una giovane che si è poi allontanata verso piazza Castello. Allertata dal comando, la pattuglia di agenti in borghese appostata in zona ha intercettato la ragazza in contra’ Vescovado, facendosi consegnare la droga appena acquistata per 10 euro. B.N., italiana di 22 anni, è stata stata segnalata alla prefettura per consumo personale di sostanza stupefacente.

Alle 16.47 è stata la telecamera di piazzale della Stazione a riprendere il comportamento sospetto di due uomini sul piazzale delle corriere Svt. Dopo un breve colloquio i due sono saliti a bordo di un’auto e si sono diretti in viale Milano dove, all’altezza di via Firenze, uno dei due è sceso allontanandosi velocemente. La pattuglia in borghese, avvisata nel frattempo, ha raggiunto e fermato l’auto in corso Santi Felice e Fortunato. L’uomo a bordo, M. R. S., italiano di 35 anni, ha ammesso di aver acquistato per 10 euro droga dallo straniero che era sceso dall’auto. La droga è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla prefettura. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.

Il terzo intervento è avvenuto alle 17.30, quando l’agente addetto al sistema di videosorveglianza ha notato, attraverso le telecamere di via Gorizia, una cessione sospetta tra due uomini. L’acquirente, allontanatosi rapidamente verso viale Roma, è stato raggiunto dagli agenti in borghese al Giardino Salvi e identificato come Y. I. , albanese di 32 anni. L’uomo ha ammesso di aver acquistato sostanza stupefacente per 5 euro ed è stato per questo segnalato alla prefettura.

Le sostanze sequestrate, sottoposte a narcotest con kit di reagenti in dotazione alla sezione Nos, sono risultate essere marijuana per un peso di 4,60 grammi ed eroina per un peso di 0,20 grammi

Le immagini della videosorveglianza sono ora al vaglio degli agenti per risalire all’identità degli spacciatori.