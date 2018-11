VICENZA – Dosso in corso SS. Felice e Fortunato, domani demolizione notturna

Giovedì 29 novembre sarà rimosso l’attraversamento pedonale rialzato presente in corso Santi Felice e Fortunato, in corrispondenza dell’incrocio con via dei Mille.

L’intervento sarà a cura della ditta Microscavi di Costabissara.

In serata, a partire dalle 21 circa, fino alle prime ore del mattino di venerdì 30, sarà fresata la pavimentazione stradale per una superficie di 200 metri quadrati, con messa in sicurezza degli avvallamenti a monte e a valle dell’attraversamento, e sarà stesa la nuova pavimentazione. Durante l’intervento la carreggiata subirà un restringimento e l’attraversamento pedonale non sarà utilizzabile.

La settimana successiva sarà tracciato il nuovo attraversamento con materiale plastico colato con miscela retroriflettente antiscivolo. Con l’occasione lungo corso Santi Felice e Fortunato saranno eseguiti anche, per conto di Viacqua, alcuni interventi di ripristino del manto stradale.

“Proseguono gli interventi di rimozione dei dossi in varie zone della città, realizzati a suo tempo affinché le auto moderassero la velocità, ma allo stesso tempo d’intralcio per i mezzi di soccorso, come da ripetute segnalazioni di enti e cittadini – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Abbiamo recuperato i finanziamenti necessari. Il prossimo ad essere rimosso sarà quello di viale D’Alviano”.