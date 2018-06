VICENZA – Donare il sangue, 1000 studenti coinvolti

Si è tenuto nei giorni scorsi alla scuola primaria Gonzati di Bertesinella l’incontro conclusivo del progetto “Donare il sangue per donare la vita”, inserito nel Piano dell’offerta formativa territoriale (Poft) per l’anno scolastico 2017/2018 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i più giovani e le loro famiglie sul tema dell’importanza della donazione del sangue. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alla formazione del Comune di Vicenza e dalla Fidas Vicenza in collaborazione con i gruppi Donatori di sangue di San Pio X (coordinatori del progetto), Anconetta, Bertesina, Madonna della Pace, Vicenza Centro, Campedello, San Lazzaro-Villaggio del Sole-Maddalene e Torri di Quartesolo. Il progetto ha coinvolto 1000 studenti delle classi quinte delle scuole primarie – Cabianca, Colombo, Fraccon, Gonzati, Lioy, Magrini, Pasini, Pertile, Pertini, Riello, Tiepolo, Zanella – e delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado – Barolini, Bortolan, Calderari, Mainardi, Muttoni, Scamozzi – di 18 scuole della città. Attraverso filmati, materiale informativo e gadget, è stato spiegato ai ragazzi com’è composto il sangue, il ruolo dei globuli rossi, bianchi e delle piastrine, e la prassi da seguire per diventare donatori.