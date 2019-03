VICENZA – Domenica ‘Quartieri a Palazzo’

“Quartieri a Palazzo”, domenica 17 marzo al Centro civico 4

Secondo incontro della rassegna “Quartieri a Palazzo” dialoghi tra musica e pittura proposta di Officina dei talenti che in collaborazione con l’ufficio partecipazione e con i Musei Civici farà incontrare musica e pittura nei centri civici facendo conoscere, attraverso immagini e illustrazioni, quattro importanti restauri di opere del patrimonio museale cittadino.

Domenica 17 marzo al Centro civico 4 di via Turra 70 si potranno ascoltare l’affascinante racconto del restauro del dipinto “Il Miracolo dei Datteri” di Giovanni Busato (Vicenza 1806-1886) a cura di Chiara Signorini dei Musei civici di Vicenza e la suite n. 1 per violoncello solo di B. Britten e n. 4 per violoncello solo di J.S. Bach, eseguite dal primo violoncello dell’orchestra di Fiume, il vicentino Giovanni Genovese.

Poiché domenica 17 marzo è in programma la Giornata verde (https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/218877) con la chiusura del traffico veicolare all’interno delle mura storiche fino alle 17, sebbene via Turra non sia compresa nell’area in cui è vietata la circolazione si è deciso di posticipare il concerto alle 17.30 per rendere più agevoli gli spostamenti.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero

Informazioni: Officina dei Talenti, 3455382198, viverelavilla@libero.it