VICENZA – Domenica il premio agli Artigiani

Si svolgerà domenica 1 luglio, al Centro Congressi CUOA di Villa Morosini ad Altavilla, la cerimonia di consegna del riconoscimento “Premio Fedeltà Associativa” del Mandamento Confartigianato di Vicenza. L’appuntamento, fissato per le 10, ha l’obiettivo di dare risalto a quelle imprese che si sono distinte per la loro pluriennale attività e fedeltà associativa e che hanno raggiunto il traguardo dei 40 anni di lavoro in cammino con Confartigianato.

Venticinque dunque le aziende premiate nell’edizione 2018 che con la loro operosità, la dedizione al lavoro e la fedeltà associativa, sono portatrici di valori quali la tenacia, l’impegno, il rispetto per il proprio e l’altrui lavoro.

Gli imprenditori coinvolti appartengono a diverse zone del territorio del mandamento e più precisamente ai comuni di Arcugnano; Bolzano Vicentino; Brendola; Caldogno; Camisano; Costabissara; Creazzo; Dueville; Isola Vicentina; Longare; Monticello Conte Otto; Quinto Vicentino; Sandrigo; Torri di Quartesolo; Vicenza.

In un clima di convivialità, il presidente Mandamentale, Maurizio Facco darà il via alla mattinata affiancato dalla Giunta e dai Delegati Comunali, dai sindaci e assessori dei Comuni del Mandamento, dalla Giunta Provinciale con il presidente Agostino Bonomo, dal presidente provinciale dei Pensionati Artigiani (ANAP), procedendo poi alla consegna degli attestati di benemerenza.

Al termine della manifestazione si potranno assaporare le creative proposte culinarie di alcuni ristoratori artigiani del Mandamento, con l’accompagnamento musicale del compositore Valter Tessaris (in arte Acoustic Spirit, recentemente ospite del format Tv Italian’s Got Talent).

Come da tradizione verranno assegnati, inoltre, quattro riconoscimenti quale “Pensionato Benemerito” conferiti dall’ANAP.