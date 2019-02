VICENZA – Domenica fra collezionismo e vintage

Mercato dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage, nuovo appuntamento domenica 10 febbraio

Al Museo Diocesano il laboratorio di restauro “Anche i quadri hanno le rughe”

Domenica 10 febbraio, come ogni seconda domenica del mese, Vicenza verrà animata, in tutte le piazze e vie del centro storico, dai banchi di “Non ho l’età. Il mercato dell’antiquariato, collezionismo e vintage, organizzato in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, farà vivere una giornata all’insegna dell’arte e delle passioni nella splendida scenografia architettonica cittadina.

Nel punto informazioni, dislocato in piazza dei Signori, il personale sarà a disposizione dei visitatori per fornire il servizio di accoglienza, con mappe del mercato, gadget e shopper in cotone, brandizzate Non ho l’età.

Le proposte di “A.A.A. cercasi…Arte, Arredo, Allestimenti”, lo spazio dedicato al restauro all’handmade e al remake per la casa e la persona che unisce antico e contemporaneo, si troveranno in contra’ Cesare Battisti e in corso Fogazzaro e si estenderanno anche in piazza Matteotti.

Al Bar Borsa, dalle 11 alle 15, ci sarà l’appuntamento “Vinile & Brunch” che permette di godere di una pausa a metà tra colazione e pranzo accompagnata da musica in vinile.

Ogni mese, tra chi pubblica in instagram le foto del mercato usando l’hashtag #nonholetàvicenza, verrà scelto un vincitore che riceverà un dolce premio offerto da Non ho l’età.

Inoltre domenica 10 febbraio il Museo Diocesano Vicenza ospiterà il laboratorio di restauro dal titolo “Anche i quadri hanno le rughe”, secondo di una serie di tre appuntamenti pomeridiani,

“Un’interessante proposta che ha lo scopo di far avvicinare genitori e figli, nonni e zii, al mondo del restauro e della conservazione museale attraverso una serie di attività pratiche – sottolinea l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Un modo diverso per stare in famiglia, un’occasione per vivere un’esperienza curiosa e istruttiva”. Si partirà con un’introduzione generale a quello che è il mondo del ritocco pittorico, dove ogni quadro rovinato dalle intemperie del tempo, torna nuovamente a brillare. Il laboratorio di questo mese è dedicato alla stuccatura, che svolge un ruolo molto importante sia per la conservazione materica di un manufatto sia per la sua lettura; infatti ogni piccolo buco, mancanza o imperfezione disturba quella che è la continuità della superficie. In questa sede i bambini avranno la possibilità di intervenire su di una vera cornice con spatoline, stucco e tutti gli strumenti del mestiere.

L’attività è dedicata a tutti, dai 5 anni in su. Il laboratorio si svolgerà dalle 15.30 alle 16.45 e una volta concluso i partecipanti porteranno a casa un bel ricordo. La partecipazione è libera ed offerta da Non ho l’età – Mercato dell’antiquariato, collezionismo e vintage. È necessaria la prenotazione.

Per tutte le informazioni necessarie i recapiti sono: “Non ho l’età” 3496410654, info@antiquariatovicenza.it, nonholetaeventi@gmail.com

Per il laboratorio: Museo Diocesano di Vicenza piazza Duomo 12, Vicenza museo@vicenza.chiesacattolica.it, 0444 226400