VICENZA – Il Governatore Zaia pro-Rucco domani in città

Domani alle ore 13.30 il Governatore del Veneto Luca Zaia sarà al Caffè Garibaldi per sostenere la candidatura a Sindaco di Vicenza di Francesco Rucco. Zaia è già stato a Vicenza sabato scorso, in piazza dei Signori, per sostenere Rucco, con il neo-ministro Erika Stefani e il neo-premier Matteo Salvini.