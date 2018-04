VICENZA – Domani tavolo regionale per le trattative sul candidato del Centrodestra

Doveva essere stamattina alle 10 ma, su richiesta del coordinatore veneto della Lega, Antonio Da Re, il tavolo regionale della trattativa in corso per la definizione delle alleanze alle amministrative di giugno dei partiti del Centrodestra, è stato annullato e spostato a domani. All’ordine del giorno in particolare la questione calda del candidato sindaco al comune di Vicenza che non è ancora stato perfezionato. Da un lato chi spinge per tenere fede agli impegni presi su Fabio Mantovani, dall’altro chi lavora per la convergenza su Francesco Rucco, ma si fa sempre più strada la terza ipotesi di tenere l’alleanza su un altro nome in capo, comunque, a Forza Italia.