VICENZA – Domani si corre per l’AIRC, da San Lorenzo parte RUN4HOPE: tappe anche a Bassano e Camisano nei prossimi giorni

SABATO PARTE DA VICENZA RUN4HOPE 2021 MASSIGEN VENETO

Da Piazza San Lorenzo lo start della staffetta non competitiva pro AIRC. Al via in contemporanea le staffette dalle altre regioni italiane

Fervono i preparativi per la partenza della staffetta podistica veneta Run4Hope 2021 Massingen pro AIRC, l’iniziativa che prenderà il via in contemporanea nelle regioni italiane unire sport, solidarietà e ricerca scientifica. Un evento unico nel suo genere nel quale i partecipanti non avranno confronti cronometrici o agonistici ma correranno per contribuire alla ricerca scientifica che Fondazione AIRC promuove per combattere i tumori infantili. Fenomeno che colpisce annualmente circa 1.400 bambini.

La Run4Hope 2021 Massigen in Veneto

La Run4Hope 2021 Massigen è una staffetta podistica che si svolge nelle regioni italiane con partenza dalle principali città e dai luoghi più significativi. Per il Veneto assume centralità Vicenza dove è stata costituita e ha sede l’omonima Onlus che promuove l’evento. La città del Palladio rappresenta anche il punto di arrivo programmato per domenica 30 maggio, sempre in sincrono con le altre staffette regionali. Le tappe venete.

T. 1: Vicenza, Piazza San Lorenzo – Verona, Piazza Bra (sabato 22 maggio) 50 km

T. 2: Verona – Bolca – Thiene – Marostica Bassano del Grappa, Ponte Vecchio (domenica 23 maggio) 98 km

T. 3: Bassano del Grappa – Feltre – Belluno, Municipio (lunedì 24 maggio) 71 km

T. 4: Belluno –Vittorio Veneto – Ponzano- Treviso, Piazza Dei Signori (martedì 25 maggio) 76km

T. 5: Treviso – Jesolo – Venezia, Piazza San Marco (mercoledì 26 maggio) 70 km

T. 6: Mestre – Mira – Chioggia – Rosolina (giovedì 27 maggio) 58 Km – trasf. Tecnico Rovigo

T. 7: Rovigo – Monselice – Abano Terme (venerdì 28 maggio) 46 Km

T. 8: Abano Terme – Padova Prato della Valle e Caserma Pierobon – Camisano (sabato 29 maggio) 40 km

T. 9: Camisano – Vicenza, Piazza dei Signori (domenica 30 maggio) 25km

La partenza da Vicenza

Lo start della staffetta veneta Run4Hope 2021 – Massigen, verrà dato sabato 22 maggio alle ore 11:00, in contemporanea con tutte le altre città, a Vicenza nell’affascinante piazza San Lorenzo, incorniciata tra il tempio gotico di San Lorenzo, costruito per conto dei Frati Minori Conventuali tra il 1280 e il 1300 e del settecentesco Palazzo Repeta, opera dell’architetto Francesco Muttoni, di scuola palladiana.

Il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza, patrocinatori dell’evento assieme a molte altre realtà istituzionali, saranno rispettivamente rappresentati dal Vice-Sindaco e Assessore allo Sport Matteo Celebron e dal Presidente Giorgio Xoccato, non si esclude la possibile presenza del Sindaco e Presidente della Provincia Francesco Rucco. Presenzierà assieme al Presidente della Onlus Run4Hope Massimo Giammetta, anche il Presidente di Fidal Veneto Francesco Uguagliati e Serena Serblin per il Comitato Veneto-Trentio AA della Fondazione AIRC.

Le tappe e i protagonisti

Per la prima tappa, il testimone partirà da Vicenza grazie a Vicenza Runners e Team Italia Road Runners, da Creazo toccherà all’ Atl. Union Creazzo, affidarlo al Gruppo Podistico Montebello, che lo lascerà a San Bonifacio al Team KM Sport, per passarlo a San Martino Buon Albergo ai runners delle Forze Operative Terrestri di Supporto dell’Esercito Italiano di stanza a Verona che lo porteranno fino a Piazza Bra a Verona, luogo di arrivo della prima tappa per le ore 18:00.

Seconda tappa, la più lunga, riporterà i runners in territorio vicentino: l’ASD Straverona dopo 26 km arriverà a Monteforte D’Alpone per dare il cambio al gruppo Valdalpone De Megni e a “I Collinari”. Attraversando i paesaggi selvaggi della Lessinia e bucolici delle Bregonze, grazie ai gruppi Durona (che poi gestirà un arrivo autonomo a Schio), Faizane Runners Team, Macuri Team e Nico Runners e con il supporto dei Lions, si arriverà in serata sul rinnovato Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa.

In mattina si svolgerà un evento speciale da Marostica a Bassano a cura del famoso gruppo dei Sammy Runners.

La terza tappa del lunedì vedrà la staffetta ripartire da Bassano in direzione Belluno grazie a “M Running” porteranno il testimone nel bellunese, grazie all’Atletica Feltre e da qui la sua corsa proseguirà fino a Belluno, passando per Busche e Trichiana.

La quarta e la quinta tappa, tra martedì 25 e mercoledì 26, vedrà il testimone scenderà dalle Dolomiti venete arrivando alla Laguna di Venezia, attraversando la provincia di Treviso passando per i colli del Prosecco di Conegliano Veneto e attraverserà il Sacro Fiume Piave.

Uno dei protagonisti di questa staffetta sarà Daniele Cesconetto, ultratrailer di livello internazionale che si unirà agli altri runner dando il suo contributo alla causa e per far arrivare il testimone a Venezia, atteso per la sera mercoledì 26 (18:45 circa) nella meravigliosa cornice di Piazza San Marco, grazie anche alla collaborazione con Venice Marathon.

Sesta tappa. Il giorno seguente la staffetta ripartirà in direzione sud, partendo da Mestre grazie al Team di Decathlon a Rosolina, via Chioggia. Protagonista l’Atletica Riviera del Brenta della grande Manuela Levorato.

Settima e ottava tappa, tra venerdì 28 e sabato 29 maggio il testimone passerà di mano in mano tra Rovigo e Padova, passando per i Colli Euganei e i centri Monselice e Abano Terme. Superato il centro di Padova il testimone nella giornata di sabato, arriverà a Camisano Vicentino.

L’ultima tappa partirà domenica 30 da Camisano grazie all’Aurora Run cederà il testimone al gruppo del Decathlon di Torri di Quartesolo e infine sarà l’Atletica Vicentina Run a portare il testimone in Piazza dei Signori, dove si concluderà questa appassionante staffetta di solidarietà.

Ancora prima di partire, la Run4Hope 2021 Massigen è già un successo, grazie a una macchina organizzativa che è riuscita a coinvolgere più di 40 gruppi e società, ben 7 di queste vicentine, che porteranno il testimone della speranza per oltre 500 km attorno alla Regione Veneto.

Le altre staffette regionali

Il testimone della “Run4Hope Italia 2021 Massigen” passerà di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive iscritte e a numerosi runners iscritti singolarmente.

Per ogni Regione il percorso è stato definito dai comitati regionali, composti da gruppi sportivi con il supporto dei comitati Fidal Regionali e Provinciali.

Ecco le località di partenza (22/5) e arrivo (30/5) della staffette: Abruzzo, L’Aquila (p/a); Basilicata, Grassano (partenza) – Matera (arrivo); Calabria, Castrovillari (partenza) – Reggio Calabria (arrivo); Campania, Napoli (p/a); Emilia Romagna, Bologna (partenza) – Piacenza (arrivo); Friuli Venezia Giulia, Muggia (p) – Trieste (a); Lazio previsti eventi di partenza a Roma (Stadio Caracalla), Viterbo, Frosinone e Sabaudia con sviluppi indipendenti e chiusura il 30 maggio con un evento speciale promosso dalla Nuova Podistica Latina lungo la via francigena che abbraccerà Run4Hope e AIRC congiungendo l’Abbazia di Fossanova con quella di Valvisciolo; Lombardia, Milano partenza dal Parco City Life e arrivo nei pressi di Piazza Gae Aulenti; Marche: partenze da Urbino, Pergola e Camerino e arrivo ad Ancona; Piemonte, Torino, partenza da Piazza San Carlo e arrivo al Parco del Valentino; Puglia, partenze da Spongano, Ischitella e Gravina con arrivo dei vari rami a Bari; Sardegna: Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia, Agrigento Valle dei Templi e Alcamo per le partenze – arrivo dei due rami a Messina; Toscana, Firenze (p/a); PA di Trento, Riva del Garda (p), Trento (a); Provincia Autonoma di Bolzano, evento cittadino a Bolzano il 30 maggio; Umbria: Perugia (p/a); Valle d’Aosta (in definizione per la zona arancione attualmente vigente).

La Staffetta in Liguria si è già svolta a inizio maggio nell’evento “La Liguria che riparte di corsa”. Il Molise ha invece chiesto un rinvio di alcune settimane per ragioni Covid.

Le indicazioni dei percorsi e delle tappe sono disponibili nel sito ufficiale di Run4Hope nella sezione “Corri con noi”, al seguente link: https://www.run4hope.it/il-percorso.