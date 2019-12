VICENZA – Domani Sardine in piazza contro sovranismo e populismo

Con un comunicato stampa firmato “Le Sardine Vicenza” viene lanciato un invito a partecipare al FLASH MOB organizzato in piazza Matteotti, Sabato 7 Dicembre alle ore 19.

“Vicenza è città aperta e solidale -scrivono- città che ha coraggiosamente resistito e lottato per liberare l’Italia dall’oppressione fascista.

Sabato 7 Dicembre, in Piazza Matteotti, celebreremo questa Vicenza unendoci al coro delle piazze di tutta Italia per dire no al sovranismo, al populismo e a tutte le forme di violenza che calpestano e offendono la dignità umana.

Il 7 Dicembre si celebrano anche i 19 anni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: un importante traguardo della nostra comunità che si fonda su principi di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia.

Non vogliamo che questi principi rimangano una conquista del passato, ma che siano le fondamenta su cui costruire ogni giorno la nostra storia comune.

Per questo non possiamo accettare i toni aggressivi e il clima divisivo che si stanno diffondendo nel nostro Paese. Chiediamo ai nostri rappresentanti politici e alle istituzioni di rispondere con intelligenza, apertura e coraggio alle sfide che abbiamo di fronte a noi.

Ci stringeremo come sardine in una Piazza Matteotti accogliente e festosa per testimoniare la nostra adesione a valori e principi irrinunciabili: libertà, democrazia e riconoscimento dei diritti fondamentali per tutti”.