VICENZA – Domani sarà presentata la nuova Giunta

Il sindaco Francesco Rucco presenterà la nuova giunta comunale di Vicenza sabato 23 giugno alle 12 nella Loggia del Capitaniato

in piazza dei Signori. Molta la curiosità attorno all’esecutivo che affiancherà il neo eletto sindaco. In anticipo, quindi, rispetto a quanto annunciato solo poche ore fa. Due le questioni calde, il derby forzista tra Marco Zocca e Matteo Tosetto, con il primo forte dei voti ottenuti, il secondo ben gradito dall’establishment azzurro regionale e nazionale e la questione leghista legata al gradimento su Andrea Pellizzari, forte per Rucco un po’ meno per Celebron, segretario leghista. Silvio Giovine e Valeria Porelli sembrano blindati, facile che entri una donna come tecnico, Lucio Zoppello dovrebbe entrare in quota Rucco, mentre partita aperta sui nomi leghisti, oltre alla Tolio.