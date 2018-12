VICENZA – Domani le MammeNoPfas dal Prefetto

Domani alle 10, una piccola delegazione di MammeNoPfas incontrerà il Prefetto di Vicenza Umberto Guidato, per chiedere che, dopo il fallimento della Miteni, non si verifichi una opacizzazione delle responsabilità.

“Chiederemo al Prefetto – si legge nel comunicato diramato oggi – di intervenire sui meccanismi che stanno ritardando la caratterizzazione del sito e la conseguente bonifica. Mai come in questo momento i poteri Prefettizi nell’ambito della sicurezza ambientale devono essere messi in campo. Di fatto l’attuale gestione degli impianti e la loro messa in sicurezza, a nostro parere, deve passare attraverso la costituzione di una conferenza permanente tra Stato e Regione che garantisca l’utilizzo di tutte e forze necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio. Ricordiamo che il coordinamento della valutazione di incidente rilevante è prerogativa del Prefetto e mai come in questo momento andrà verificata l’effettiva sussistenza delle condizioni di massima sicurezza ed efficienza delle squadre di pronto intervento. Il Prefetto – conclude il comunicato delle Mamme – dovrà garantire individuando i soggetti delegati, fino alla rimozione dell’inquinante presente nel sottosuolo della Miteni, l’efficienza della barriera idraulica che, ricordiamo, è l’elemento chiave della messa in sicurezza dell’impianto industriale nei riguardi dell’inquinamento della falda”.