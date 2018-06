VICENZA – Divieto di stanziamento nomadi su gran parte della città (LA MAPPA)

Nomadi, prorogata ed estesa l’area dell’ordinanza che vieta lo stazionamento

Ora comprende anche in parte Riviera Berica, Zona industriale e Sant’Agostino e sarà in vigore fino al 30 novembre

Oggi il sindaco Francesco Rucco ha firmato la proroga dell’ordinanza che vieta la permanenza, lo stazionamento e la sosta delle famiglie nomadi nelle aree di parcheggio e sosta in una zona ampia della città. Inoltre l’ordinanza estende il divieto anche in altre zone.

“Abbiamo deciso di prorogare l’ordinanza fino a fine novembre e di inserire tra le aree vietate nuove zone dove sono state riscontrate delle criticità, quindi una parte della Riviera Berica, alcune vie circostanti la Fiera di Vicenza e viale Sant’Agostino fino ai confini con Arcugnano – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. Nel frattempo cercheremo di capire se sarà possibile estendere il divieto a tutta l’area comunale, dopo aver verificato la legittimità di questa opzione dal punto di vista giuridico”.

Proprio in queste zone, infatti, tra l’1 febbraio e il 15 giugno sono pervenute 71 segnalazioni di insediamento di famiglie nomadi, con 225 interventi delle pattuglie antidegrado del Comando della polizia locale e con la richiesta di 23 interventi di Aim Ambiente per la pulizia straordinaria dei luoghi.

In particolare il fenomeno si è intensificato tra l’11 e il 22 giugno con la richiesta di 8 interventi di pulizia straordinaria. Il 19 giugno nel piazzale di via dell’Oreficeria erano stati abbandonati numerosi sacchi di rifiuti, sparsi a terra.

Nel dettaglio in via dell’Oreficeria su 171 controlli 153 sono risultati positivi, in viale della Scienza su 42 controlli 37 sono stati positivi, in via Rosselli su 12 controlli 8 positivi, in via Salvemini su 17 controlli 9 positivi. La polizia locale ha emesso 46 sanzioni per bivacco e imbrattamento del suolo pubblico.

Il divieto, relativo alle vie già comprese nella precedente ordinanza e alle nuove vie, riguarda una dozzina di mezzi.

Vie già inserite nell’ordinanza: viale Annecy (da Vicenza est a Vicenza ovest), viale degli Scaligeri, strada Padana Superiore Verso Verona (all’interno dell’area delimitata da via dei Frassini, la ferrovia, per tutta la sua estensione, fino al confine con il Comune di Altavilla), viale del Sole, via Divisione Acqui, via Giazzon, via Brigata Granatieri di Sardegna, via Biron di Sotto (da Granatieri di Sardegna a Biron di Sopra), via Biron di Sopra (da Biron di Sotto a Strada Pasubio), strada Pasubio (da Biron di sopra alla rotatoria Trento-Diaz), viale Diaz, viale Dal Verme, via dei Laghi, via Lago di Como, via Lago Maggiore, strada Marosticana (nel tratto compreso tra via Lago Maggiore e via Odorico da Pordenone), via Odorico da Pordenone, strada dei Molini, via Saviabona (da strada dei Molini a via Scuole dell’Anconetta) via Scuole dell’Anconetta, viale Trieste (da via Scuole dell’Anconetta a via Dall’Acqua, via Mainardi, via Malacarne, via Lora, via Breganze, strade dei Perin, via Cul de Ola, strada di Bertesina, strada Comunale di Bertesinella, strada di Ca’ Balbi, strada Comunale di Setteca’, strada Padana verso Padova (nel tratto compreso tra strada di Setteca’ e via delle Casone), via delle Casone, via Faedo, via Pototsching, rotatoria della Serenissima, innesto con viale Annecy.

Nuove vie inserite nell’ordinanza firmata oggi: Riviera Berica, dall’incrocio con strada del Tormeno verso strada di Longara, strada di Longara, via Enrico De Nicola, via Einaudi fino a strada del Tormeno, strada del Tormeno fino a viale Riviera Berica.

A sud della linea ferroviaria, tra il fiume Retrone, via Colombaretta, via della Siderurgia, via della Chimica, via della Scienza fino a viale degli Scaligeri.

Viale Sant’Agostino fino al confine comunale.

In caso di violazione sarà applicato l’articolo 650 del codice penale e scatteranno l’immediato allontanamento dall’area dei mezzi. In caso di inottemperanza è prevista la rimozione dei veicoli a spese degli interessati. I veicoli rimossi saranno portati nell’autorimessa comunale. Il veicolo rimosso e non ritirato entro 60 giorni determinerà lo stato di abbandono e le conseguenti procedure amministrative.