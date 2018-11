VICENZA – Cicero e la guerra ai dossi: via quello di San Felice, ora quello di viale D’Alviano

Nell’ambito della progressiva eliminazione degli attraversamenti rialzati, con particolare riferimento alle direttrici principali da e per l’Ospedale Civile, nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 dicembre verrà fresato l’attraversamento ciclo-pedonale rialzato in viale D’Alviano, all’intersezione con via Alfieri. Nel pomeriggio del giorno successivo, martedì 4, verrà eseguita la riasfaltatura. L’attraversamento, che resta confermato nella sua attuale posizione, verrà ripristinato nei giorni successivi con pittura bianca su fondo nero luminescente; verranno inoltre modificate le cordonature dei marciapiedi, per eliminare le barriere architettoniche. Per consentire l’esecuzione dei lavori verrà chiusa una corsia per senso di marcia. Durante la tarda sera di lunedì 3 e nel pomeriggio di martedì 4 saranno quindi possibili alcuni rallentamenti della circolazione lungo viale D’Alviano, che resterà però sempre percorribile in entrambe le direzioni.

“Dopo la rimozione del dosso in corso Santi Felice e Fortunato, la settimana prossima interverremo in viale D’Alviano, come già annunciato – ricorda l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero -. Queste azioni hanno lo scopo di eliminare quelli che risultano essere veri e propri intralci per le ambulanze, come rilevato da segnalazioni di enti e cittadini”.