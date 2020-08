Vicenza, Di Donato nuovo Vicario del Questore

Da oggi, il nuovo Vicario del Questore della Provincia di Vicenza è il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr.ssa Marina DI DONATO, che, in poco più di tre anni, ha già ricoperto il medesimo incarico di Vicario del Questore prima a Vercelli e poi a Como.

Napoletana di origine, 56 anni, coniugata con due figli, si è laureata in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma ed è entrata in Amministrazione nel 1989, al termine del corso di formazione per Vice Commissari.

Assegnata alla Questura di Torino, ha trascorso gran parte del proprio percorso professionale in Piemonte; prima, nel capoluogo, iniziando all’Ufficio di Gabinetto per poi essere destinata ad altri incarichi nei Commissariati sezionali del capoluogo e, dal 1994, ad Alessandria, ove ha assunto la direzione di alcuni uffici prima alla Scuola Allievi Agenti e poi in Questura, come Capo di Gabinetto e, successivamente, dirigente DIGOS. E’ stata docente di “Diritto Costituzionale ed Internazionale” “Diritto e Procedura Penale” “Legislazione di P.S.” in vari corsi di formazione del personale della Polizia di Stato, nonchè componente di Commissioni esaminatrici.

Nel 2006 ha concorso alla pianificazione e organizzazione dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica per i XX Giochi Olimpici Invernali di Torino.

Promossa nel 2012, ha diretto la Divisione Anticrimine e la Divisione PASI della Questura del Verbano- Cusio- Ossola e ha svolto docenza, nell’ambito delle giornate di aggiornamento rivolte ai Funzionari della Polizia Penitenziaria, sul tema “La matrice ideologica del terrorismo islamico, radicalizzazione e proselitismo”.

Nel 2014 ha assunto la direzione, per due anni, del Centro Operativo DIA del Piemonte e Valle d’Aosta, occupandosi in prima linea delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto piemontese e valdostano. Per il lavoro svolto in questi anni è stata premiata più volte dall’Amministrazione.

Nel 2016 è stata chiamata a dirigere la Sezione Polizia Stradale di Alessandria e dal 2017 ha assunto il ruolo di Vicario del Questore.

Da alcuni giorni, inoltre, è giunta in Questura un’ulteriore nuova funzionaria, il Vice Questore Aggiunto MILIERE Adriana, con l’incarico di vice dirigente della Divisione Polizia Amministrativa. Fornirà il suo apporto per implementare i servizi all’utenza in materia di passaporti, licenze e nel contenzioso amministrativo relativo alle citate materia.

Entrata in Polizia nel 1988, ha prestato servizio presso la Questura di Savona (Ufficio di Gabinetto), la Questura di Catania (Volanti e Squadra Mobile), il Commissariato di Siniscola (NU). Dal Settembre 2004 all’agosto 2006 ha prestato servizio per l’OSCE come Police Management Trainer, in Skopje (Macedonia), nell’ambito della missione “spillover mission to Skopje”. Al rientro a Catania ha prestato servizio presso l’Ufficio del Personale e l’Ufficio Immigrazione, per poi dirigere un Commissariato sezionale. E’ stata poi trasferita presso il Gabinetto Regionale di Polizia scientifica di Catania. Nel dicembre 2015 ha assunto da direzione della Sezione di Polizia Ferroviaria di Catania, fino al recente trasferimento a Vicenza.

Sposata con tre figli, ha una laurea in Giurisprudenza ed una in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Ha frequentato vari corsi di specializzazione tra cui un corso universitario presso la facoltà di Scienze Politiche di Catania sul tema “Donne politica ed istituzioni”.