VICENZA – Denunciato clandestino con droga

VICENZA: denunciato un nigeriano per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza, nel primo pomeriggio del 07 marzo 2019, nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare l’immigrazione clandestina e lo spaccio di sostanze stupefacenti, denunciavano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, S.C 25enne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora.

L’uomo, notato a piedi aggirarsi con fare sospetto lungo via Napoli, veniva sottoposto a controllo nel corso del quale si appurava che, oltre a non essere titolare di permesso di soggiorno, occultava in un pacchetto di sigarette gr. 4.0 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per consumo personale, che veniva sottoposta a sequestro con relativa segnalazione alla Prefettura di Vicenza.