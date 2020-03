VICENZA – Denunciate 11 persone in città

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Coronavirus, altre 11 persone denunciate ieri dalla polizia locale su oltre 200 controllate

Undici persone denunciate perché sorprese a spostarsi in città senza un valido motivo su un totale di 204 controlli eseguiti su 85 conducenti di veicoli, 13 pedoni e 106 gestori di esercizi pubblici e attività commerciali.

E’ questo il bilancio dell’attività di verifica del rispetto delle disposizioni sul Coronavirus eseguita ieri, domenica 22 marzo, dalla polizia locale in centro storico e nei quartieri.

E’ scattata la denuncia per nove persone che, trovate in zona stazione a piedi, non hanno saputo fornire adeguata giustificazione rispetto al loro spostamento.

Gli agenti hanno denunciato, anche un automobilista e un ciclista: entrambi fermati durante i controlli stradali, erano privi di un valido motivo sul loro spostamento sul territorio.