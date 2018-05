VICENZA – Degustazione: dall’orto alla tavola questo weekend al mercato coperto di Campagna Amica

Dall’orto alla tavola questo weekend al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza

Il presidente Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù: “celebriamo i prodotti di qualità della nostra terra ed impariamo a prepararli per esaltarne i sapori”

Vicenza, 3 maggio 2018. Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza è sempre più integrato con il centro storico cittadino. E lo dimostra con i fatti, oltre che con un’affluenza costante e significativa ogni fine settimana. Sabato, infatti, grazie alla collaborazione con Silene, il dirimpettaio negozio biologico, e con l’agriturismo Le Poscole di Castelgomberto, verrà proposta una degustazione guidata di prodotti con il tema dall’orto alla tavola. Il prossimo sabato al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, in via Cordenons n. 4, davanti all’ingresso del liceo Pigafetta, sarà davvero succulento, perché sotto i riflettori ci saranno i prodotti di stagione del territorio vicentino. La domenica, invece, spazio ai fiori con l’azienda agricola Agriflor di Tezze sul Brenta, che proporrà un laboratorio sul balcone fiorito con trucchi e consigli per avere delle stupende fioriture per tutta l’estate. Anche chi non è dotato di pollice verde, quindi, potrà dilettarsi nel giardinaggio ed abbellire il proprio balcone con i colori tipici della primavera. Come ogni weekend, il mercato è aperto il sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle 13. E, per chi ne avesse l’esigenza, è attivo il servizio di consegna della spesa in tutta la città di Vicenza. Ma il mercato coperto di Campagna Amica non è solo questo. Nello spazio che fu sede storica della Camera di commercio di Vicenza, infatti, è anche possibile fare il 730. Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, sono a disposizione per fornire informazioni su dichiarazioni dei redditi, Imu e Tasi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata, un operatore per l’assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi e molto altro. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso e, per restare sempre informati sulle attività del mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, si consiglia di consultare il sito www.mercatovicenza.it.