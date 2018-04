VICENZA – Defeca nel parco giochi vicino ai bambini: genitori lo filmano e insorgono (VEDI FILMATO)

Ennesimo episodio di degrado estremo in un parco giochi cittadino. E’ arrivato in redazione questo video-denuncia che mostra senza filtri e censure l’attuale situazione che c’è ogni giorno dentro al parco giochi di via Adenauer/San Giuseppe. Un uomo, adulto, italiano, defeca tranquillamente vicino ai giochi dei bambini, in pieno giorno, tanto che nelle immagini si vede, neanche tanto in lontananza, proprio uno degli scivoli del parco giochi. Alcuni genitori, esasperati, lo intimano a gran voce e senza mezzi termini di andarsene. “La situazione è ingestibile – spiega il gruppo di genitori che denuncia il degrado a cui i loro bimbi sono costretti ad assistere ogni giorno – oltre a persone che fanno i loro bisogni vicino alle giostre e ai nostri bimbi, ci sono anche drogati che compiono i loro atti e lasciano poi i residui. Chiediamo che venga applicata l’ordinanza di Rotondi che impedisce l’accesso al parco giochi agli adulti dai 18 ai 60 anni e, soprattutto, che venga posto un custode a servizio di sorveglianza del parco giochi. Siamo esasperati”.