VICENZA – DAVID CHIPPERFIELD: UNA GRANDE MOSTRA D’ARCHITETTURA IN BASILICA

E’ stata inaugurata oggi in Basilica Palladiana alla presenza del vicesindaco e assessore alla crescita del Comune di Vicenza, del presidente di Abacoarchitettura Lorenzo Marchetto e dell’architetto David Chipperfield – ‘David Chipperfield Architects Works 2018’ – la mostra che segna il ritorno della grande architettura in Basilica dopo l’imponente restauro architettonico e funzionale del monumento palladiano. La mostra è promossa dall’Assessorato alla crescita del Comune di Vicenza in collaborazione con l’associazione culturale Abacoarchitettura e con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza.

Il Comune di Vicenza, in collaborazione con l’associazione culturale Abacoarchitettura, ha invitato David Chipperfield Architects a realizzare una mostra presso la Basilica Palladiana di Vicenza.

Sabato 12 maggio apre ufficialmente al pubblico una grande mostra di opere recenti e in corso di David Chipperfield Architects. Fino al 2 settembre circa venti progetti degli uffici di Londra, Berlino, Milano e Shanghai sono in mostra presso la Basilica Palladiana di Vicenza, illustrando una serie di attività che hanno luogo oggi in uno studio di architettura. La mostra segna il ritorno delle esposizioni di architettura contemporanea nel Salone Superiore che per 12 anni è stato chiuso per ampi lavori di ripristino, e sottolinea il ruolo importante dell’architettura nella storia e nell’identità della città.

“La nostra speranza – dichiara David Chipperfield – è di esporre in maniera più aperta, non una presentazione patinata di una panoramica del nostro lavoro, ma una spiegazione più diretta del lavoro dell’architetto. Lo sviluppo delle idee non è coerente da un progetto all’altro. Ogni processo è soggetto a differenti possibilità e limiti. Alcuni progetti vedono uno sviluppo intenso attraverso un concentrato processo concorsuale, mentre altri evolvono a seguito di circostanze e richieste. Alcuni sono elaborati attraverso schizzi e modifiche, altri si sviluppano attraverso un processo più meccanico di revisione e disamina di alternative.

Abbiamo provato a offrire di più penetrando all’interno del processo progettuale mostrandolo non come la manifestazione del genio individuale, ma piuttosto come un metodo di interazione e collaborazione che è disordinato e non prevedibile. Un processo che ha lo scopo di trovare idee attraverso una conoscenza approfondita del luogo e del suo significato piuttosto che l’imposizione di idee che confermano i pregiudizi formali dell’architetto, del committente o persino dell’opinione pubblica”.

Il materiale in esposizione varia da schizzi e modelli delle fasi iniziali del processo di progettazione, a disegni di dettaglio e disegni costruttivi delle fasi finali e include fotografie e filmati di progetti appena conclusi. La presentazione di ogni progetto è stata sviluppata dai rispettivi gruppi di progettazione negli studi di Londra, Berlino, Milano e Shanghai dimostrando così il desiderio di affrontare sfide culturali, professionali e intellettuali. I progetti in corso sono descritti ed illustrati in modo appropriato al progetto enfatizzandone l’idea alla base. Mentre la maggior parte della mostra si focalizza sul lavoro attualmente in corso, il primo spazio centrale fornisce una panoramica introduttiva degli edifici chiave completati dalla fondazione dello studio nel 1985, che rappresentano oggi il consolidato corpus di opere.

In un’era dominata dalle immagini, può risultare complesso definire l’identità di David Chipperfield Architects che, anziché essere ancorata ad uno stile, si radica piuttosto al concetto della progettazione e del lavoro di squadra. Rivelare i processi di progettazione e di creazione in ambito architettonico diventa quindi cruciale per capire i valori che unificano un corpo di lavoro internazionale.

I progetti recenti e in corso includono: Cappella e centro visitatori del cimitero, Inagawa; Masterplan della Royal Academy of Arts, Londra; Restauro della Neue Nationalgalerie, Berlino; Concetto di negozio per Valentino; Concetto di negozio per Brioni; Centro residenziale Hoxton Press, Londra; Museo di storia naturale, Zheijiang; James Simon Galerie, Berlino; Sede centrale di Amorepacific, Seoul; West Bund Art Museum, Shanghai; Kunsthaus, Zurigo; Music Venue, Edinburgh; Lah Contemporary, Bled; Casa privata, Zurigo; Spazio artistico Cavea Arcari, Zovencedo; SSENSE, Montréal; Progetto di ricerca Fondazione RIA, Galizia.

Lo Spazio artistico Cavea Arcari a Zovencedo, Vicenza, inaugurerà a fine maggio.

La mostra è promossa dall’Assessorato alla crescita del Comune di Vicenza in collaborazione con l’associazione culturale Abacoarchitettura e con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza; partner istituzionali dell’iniziativa sono: Confindustria Vicenza – Sezione Costruttori Edili e Impianti, Fondazione Inarcassa (Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) e l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza; media partner Designboom e Il Giornale di Vicenza.

In occasione della mostra sono previste due conferenze di David Chipperfield

12 Maggio 2018, ore 11

Introduce Francesco Dal Co

Teatro Olimpico, Piazza Matteotti, 11, Vicenza

Live streaming della conferenza di David Chipperfield a cura di Designboom

26 Maggio 2018, ore 11

Teatro Comunale Città di Vicenza, Viale Giuseppe Mazzini, 39, Vicenza

Per info biglietti

chipperfield.abacoarchitettura.org

In occasione della mostra viene pubblicato il catalogo “David Chipperfield Architects Works 2018, Basilica Palladiana, Vicenza, 12 Maggio – 2 Settembre” edizioni Koenig Books – Londra e Mondadori Electa SpA – Milano. 152 pagine. ISBN 978-3-96098-373-6.