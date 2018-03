VICENZA – Dal 3 al 19 aprile aperte votazioni per 19 progetti

Bilancio partecipativo, dal 3 al 19 aprile i cittadini votano i progetti

Online sul sito del Comune oppure su scheda cartacea nelle circoscrizioni e in piazza dei Signori, oltre che in altri posti

Il bilancio partecipativo 2018 entra nel vivo con la scelta dei progetti: da martedì 3 aprile fino a giovedì 19 aprile i cittadini potranno esprimere la propria preferenza per uno dei 19 progetti ammessi al voto, pubblicati sul sito del Comune alla pagina http://bit.ly/BilancioPartecipativoProgetti.

Ogni persona residente a Vicenza dai 16 anni in su potrà votare attraverso due modalità: online o con scheda cartacea. Si potranno scegliere al massimo due idee progettuali.

Per votare online è sufficiente collegarsi al sito www.comune.vicenza.it ed entrare nella sezione dedicata al bilancio partecipativo (http://bit.ly/BilancioPartecipativoVoto). Si dovrà inserire il proprio codice fiscale ed il proprio numero di cellulare, sul quale arriverà subito un messaggio di conferma che consentirà di procedere alla votazione di uno o due progetti tra quelli ammessi.

La seconda modalità prevede la votazione attraverso una scheda cartacea, in una delle sedi delle sette circoscrizioni, dalle 9 alle 12.30 da lunedì a venerdì, sempre dal 3 al 19 aprile compreso.

Sarà inoltre possibile votare martedì 17 aprile dalle 15 alle 18 nella circoscrizione 2; martedì 3, 10, 17 aprile dalle 15 alle 17.30 nella circoscrizione 7; martedì 3, 10, 17 aprile e giovedì 5, 12, 19 aprile dalle 9 alle 12.30, nonché sabato 7 e 14 aprile dalle 16 alle 18.30 in Loggia del Capitaniato in piazza dei Signori.

Ancora sarà possibile votare i progetti al Centro La Rondine di via Calvi 56 martedì 10 e giovedì 19 aprile dalle 15 alle 18; al Club I Sempreverdi di via Istria 39, giovedì 12 aprile dalle 15.30 alle 17.30; alla Pro Loco Laghetto di via Lago d’Iseo 25 giovedì 5 aprile dalle 18 alle 19; al Centro san Bortolo di via Medici 91 mercoledì 11 aprile dalle 16 alle 17; al Centro Anziani di via Colombo 7 giovedì 5 aprile dalle 15.30 alle 18 e al Centro Anziani di viale san Lazzaro 112 martedì 10 aprile dalle 15.30 alle 18.

Si raccomanda di portare con sé un documento d’identità e il codice fiscale.

Al termine del voto sarà stilata la graduatoria dei progetti, che verrà resa nota lunedì 23 aprile alle 12 nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino. Si passerà dunque alla fase dell’elaborazione e del finanziamento dei porgetti più votati, fino a esaurimento dei fondi disponibili, pari a 400 mila euro.

I progetti sono consultabili sul sito del Comune di Vicenza all’indirizzo http://bit.ly/BilancioPartecipativoProgetti.

Per informazioni: 0444 222711; bilanciopartecipativo@comune.vicenza.it.