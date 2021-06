VICENZA – Dal 14 giugno raffica di cantieri: ecco l’elenco

Cantieri, da lunedì 14 giugno al via interventi su strade e infrastrutture cittadine. Si tratta di strada del Tormeno, viale Margherita, Borgo Scroffa e della passerella tra le piscine e viale Trento

Da lunedì 14 giugno prenderanno il via alcuni interventi su strade e infrastrutture della città che comporteranno modifiche alla circolazione.

Ad essere interessate dai lavori saranno strada del Tormeno, dove saranno rifatti gli allacci di gas metano a cura di Sar Servizi a Rete; viale Margherita, con un intervento di asfaltatura definitiva del manto stradale a cura di Viacqua; Borgo Scroffa, dove sarà eseguita la manutenzione straordinaria dei sottoservizi a cura di Agsm Aim; la passerella tra le piscine e viale Trento, per i lavori del progetto di riqualificazione della struttura.

Strada del Tormeno

Dal 14 al 15 giugno sarà chiuso al traffico un tratto di strada del Tormeno compreso tra via Salvemini e la confluenza in viale Riviera Berica.

La chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza di un intervento di rifacimento degli allacci di gas metano a cura di Sar Servizi a rete.

Nel tratto da viale Riviera Berica in direzione di via Salvemini il traffico sarà comunque consentito con la sola limitazione della velocità massima a 30 chilometri orari.

Viale Margherita

Sempre tra lunedì 14 e martedì 15 giugno sarà eseguito un intervento di asfaltatura conclusiva in viale Margherita.

Sono previsti restringimenti della carreggiata.

I lavori, a cura di Viacqua, rientrano nell’ambito di un piano complessivo di asfaltature del valore di 150 mila euro che include, oltre a viale Margherita, anche piazza Matteotti e alcune strade limitrofe.

Borgo Scroffa

Lunedì 14 giugno, inoltre, prenderanno il via alcuni lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi in Borgo Scroffa, nel tratto compreso tra via Muttoni e via Legione Gallieno e in corrispondenza della rotatoria con via IV Novembre.

L’intervento, a cura di Agsm Aim, riguarderà il rifacimento di alcuni nodi principali della rete di teleriscaldamento; verso fine estate saranno eseguite a cura del Servizio Infrastrutture del Comune di Vicenza asfaltature definitive della carreggiata.

Durante il cantiere, Borgo Scroffa sarà disciplinata a senso unico di marcia, con percorrenza dall’incrocio con via Muttoni-via Pasi verso il centro città. Saranno istituite deviazioni per via Fogolino, via Muttoni e via Fratelli Bandiera.

La durata dell’intervento è prevista in tre settimane; successivamente i lavori proseguiranno all’interno di alcune proprietà private.

Passerella tra le piscine e viale Trento

Nell’ambito del progetto di manutenzione straordinaria della struttura per una spesa complessiva di 100 mila euro, da lunedì 14 giugno la passerella ciclopedonale sul fiume Bacchiglione, tra il parcheggio delle piscine in viale Ferrarin e via Monte Zebio, verrà chiusa completamente al transito.

La chiusura si rende necessaria per consentire di rimuovere il piano di calpestio, formato da un tavolato in legno in evidente stato di degrado ed usura, Sarà, quindi, eseguita la pulizia della struttura, verranno sostituiti gli elementi di sostegno e posata la nuova pavimentazione con pannelli in materiale composito resistente e antiscivolo, che riproducono l’effetto della doga di legno.

La conclusione dei lavori, affidati direttamente dal servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune, è prevista, salvo imprevisti o condizioni metereologiche avverse, per fine luglio

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.