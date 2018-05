VICENZA – Dai km zero al volontariato per i pazienti pediatrici

Il Team di Bamburger Vicenza, il ristorante a km zero del centro storico, ha sposato il progetto di volontariato di Team for children Vicenza Onlus e si è messo in gioco. Dalla proposta di gadget di raccolta fondi per l’Associazione di volontariato vicentina, infatti, il ristorante ha raccolto in sei mesi di impegno 1.400 euro, che andranno a sostegno delle attività che Team for children Vicenza Onlus sta portando avanti. “Siamo orgogliosi di aver contribuito a sostenere questa meritevole Associazione – spiega il Team di Bamburger – e crediamo sia importante essere sempre al fianco del mondo del volontariato, fatto di persone di buona volontà, che ci credono e lavorano per la crescita della comunità ed il bene di tutti”. Entusiasta anche Anna Astarita, tesoriera di Team for children Vicenza Onlus, presente alla consegna della donazione per conto della presidente Coralba Scarrico, che ha concluso: “Il legame con il territorio è sempre importante per far conoscere le attività del Team e per far sì che aumentino le donazioni”.