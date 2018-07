VICENZA – Da settembre tutti pasticceri all’Università del Gusto

Diventare pasticcere è il sogno di molti: un sogno con alte probabilità di diventare realtà, visto che il settore richiede sempre più personale professionalmente preparato, in grado di garantire competenze e creatività.

Nasce proprio da questa esigenza di pasticceri qualificati, la proposta formativa studiata dall’Università del Gusto, brand della formazione food di Esac-Confcommercio, che ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla seconda edizione del corso. Frequentando le 300 ore di lezione, che inizieranno il 17 settembre (per terminare il 9 novembre) gli allievi potranno ottenere una qualifica professionale riconosciuta dalla Regione del Veneto, spendibile anche in ambito europeo. Inoltre i futuri pasticceri entreranno fin da subito a contatto con il mondo del lavoro grazie allo stage placement dell’ente formativo in selezionate imprese del settore, dove gli allievi potranno mettere alla prova le loro competenze con 300 ore di tirocinio. La qualifica regionale vale, inoltre, anche come abilitazione alla somministrazione e vendita di cibi e bevande (ex REC), requisiti essenziale per chi vuole aprire un’attività in proprio.

“Il nostro non è un corso come tutti gli altri – spiega Ernesto Boschiero, amministratore delegato di Esac Spa, realtà formativa che fa riferimento a Confcommercio Vicenza -. Garantiamo infatti anche una preparazione su temi quali le strategie d’impresa o la comunicazione digitale, che oggi devono necessariamente entrare nel bagaglio professionale di questa figura. Sulla pratica, inoltre, puntiamo su un docente d’eccezione: il maestro pasticcere Denis Dianis, un professionista di fama internazionale in grado di preparare i futuri pasticceri non solo sulle basi tecniche, ma anche sulle ultime tendenze del settore”.

Seguendo le lezioni di Dianin e quelle degli altri docenti di materie complementari, quindi, i partecipanti saranno in grado di realizzare in autonomia le preparazioni di base, gli impasti e le decorazioni dei più importanti e conosciuti prodotti dolciari contemporanei e anche di apprendere la normativa e le competenze necessarie per intraprendere la professione e, nel caso, aprire una propria attività.

Info e iscrizioni sul sito universitadelgustovicenza.it o contattando il Centro Formazione Esac al n. 0444 964300.