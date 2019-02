VICENZA – Da metà febbraio al via i controlli agli impianti termici privati

Impianti termici privati, al via i controlli da metà febbraio

Partiranno da metà febbraio i controlli agli impianti termici che, come previsto dalla Regione, devono essere effettuati dal Comune.

“Le verifiche avviate dal Comune hanno lo scopo di garantire la sicurezza e una maggiore efficienza energetica a favore di una maggiore qualità delle emissioni e di conseguenza dell’aria – ha spiegato l’assessore al territorio Lucio Zoppello -. Il precedente periodo di controlli, effettuato nella stagione termica 2016 – 2017, aveva manifestato una percentuale abbastanza elevata di impianti che avevano necessità di intervento. Su 145 impianti controllati, infatti, l’58% non erano conformi. Di questi la gran parte hanno richiesto interventi più o meno significativi e comunque tutti ora rientrano nella norma eccetto alcuni casi per i quali si stanno chiudendo le pratiche amministrative. In due casi è stato necessario chiudere il gas, ma i proprietari hanno risolto il problema in poche ore.

Pertanto, vista l’efficacia della campagna abbiamo ritenuto necessario procedere con ulteriori controlli. La selezione dei soggetti viene effettuata attraverso un sorteggio dalla banca dati dell’anagrafe comunale”.

I controlli prenderanno il via a febbraio e proseguiranno fino a marzo. Mentre per la prossima stagione in ottobre, novembre e dicembre 2019 e nei primi tre mesi del 2020.

Le famiglie sorteggiate verranno avvisate con una raccomandata con cui viene fissato un appuntamento. Il tecnico esterno incaricato dal Comune si presenterà e nel caso in cui la persona non fosse presente lascerà un avviso.

La campagna prevede una spesa di 20.000 euro.