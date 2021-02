VICENZA – Da lunedì marciapiedi sotto i ferri

Infrastrutture, da lunedì 8 febbraio marciapiedi sotto i ferri

Assessore Ierardi: “Tutti gli interventi sono stati pensati nell’ottica dell’eliminazione delle barriere architettoniche”

Da lunedì 8 febbraio prenderà il via una serie di interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della città.

Si tratta di via Monte Nero, viale delle Fornaci, via Forlanini, via Palli-Salomone, via Fogolino, viale Verona e via Lago di Garda.

I lavori previsti, di diversa tipologia in base al grado di ammaloramento riscontrato, saranno finalizzati al ripristino del piano pedonale dei marciapiedi. Saranno eseguiti il risanamento profondo e il rifacimento completo di vari tratti, con ricostruzione del massetto e delle cordonate.

“Con questi interventi andiamo a risolvere alcune delle criticità più rilevanti emerse in base alle segnalazioni dei cittadini e dei tecnici del Comune – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Si tratta di zone in cui i marciapiedi sono in evidente stato di degrado e usura, tali da rendere disagevole e poco sicuro il transito dei pedoni. Tutti gli interventi sono stati pensati in ottica Peba, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da garantire l’accessibilità anche alle persone con disabilità”.