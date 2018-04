VICENZA – Custode dell’Olimpico salva uomo da infarto

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Aiutato dalla figlia ventenne, che studia da infermiera, ha salvato la vita di un collega, colto da infarto, con l’uso del defibrillatore in dotazione al Teatro Olimpico di Vicenza e messo davanti al portone d’ingresso, in piazzale Matteotti. Protagonista della vicenda il custode del monumento palladiano, Emilio Giorio, 60 anni, che non è nuovo a questi gesti di solidarietà e prontezza di spirito: tre anni fa, nel marzo 2015, sempre con il defibrillatore dell’Olimpico, salvò la vita ad un anziano turista che aveva avuto un grave malore durante la visita al teatro. (ANSA)