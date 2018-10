VICENZA – CRISTIANO RONALDO: COLPEVOLE O INNOCENTE?

In questi giorni l’opinione pubblica italiana si pone un unico grande interrogativo: “Cristiano Ronaldo è o non è colpevole di reato di stupro?”. Da qui si collegano tutta una serie di informazioni mediatiche iniziate dal quotidiano tedesco Der Spiegel, riguardanti il campione portoghese che da quest’anno è in forza alla Juventus. Secondo quanto si apprende, infatti, CR7 avrebbe commesso il reato di stupro quasi dieci anni fa a Las Vegas, in una notte di sesso con la modella Kathryn Mayorga. E allora i Vicentini cosa ne pensano: sono innocentisti o colpevolisti? Interviste di Patrizia Lovato.