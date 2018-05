VICENZA – CREAZZO: Trovano il ladro e lui: “Stavo andando a funghi”

Una scusa poco plausibile quella presentata alla polizia da un 70enne di Creazzo, sorpreso la scorsa notte in zona ospedale ‘armato’ fino ai denti dei classici arnesi atti allo scasso.

Intorno all’1.30 un automobilista in transito nella zona ospedale, ha notato nel parcheggio di via Rodolfi un individuo in bicicletta con un grosso piede di porco intento ad armeggiare. Ha subito chiamato la questura e sul posto si sono portate le volanti della Polizia di Stato di Vicenza.

L’uomo nel frattempo si era dileguato, ma dopo un breve giro in zona è stato intercettato in via Astichello a bordo della bici. Portava con sé un arnese corrispondente alla descrizione coperto parzialmente da un telo. Quando gli sono stati richiesti i documenti, l’uomo, un anziano di 70 anni, iniziali G.V., residente a Creazzo e nato in provincia di Venezia, con alle spalle una lunga serie di reati contro il patrimonio (furti, rapine, ricettazione, etc.) ha riferito che li aveva lasciati a casa e ha quindi inforcato la bici affermando di andare a prenderli, ma in realtà dileguandosi. E’ stato subito riacciuffato. Aveva con sé anche una pinza ed un cacciavite nascosti nel portapacchi e un coltello a serramanico in tasca. Si è giustificato dicendo che stava andando a funghi.

E’ stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e grimaldelli o arnesi atti allo scasso.