VICENZA – CPV e Rotary: patto per le donne inoccupate

Dall’11 al 29 marzo 15 incontri per sostenere 10 donne disoccupate nella valorizzazione delle competenze professionali e nell’accompagnamento al lavoro.

Invio candidature entro il 27/02

La Fondazione Centro Produttività Veneto sta raccogliendo le candidature per partecipare alla nuova edizione del progetto “Il Rotary Club con le donne: le competenze professionali e imprenditoriali da mettere in gioco”, finanziato dal Rotary Club Vicenza, Rotary Club Valle dell’Agno, Rotary Club Vicenza Berici e Rotary Club Vicenza Palladio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Donna Chiama Donna di Vicenza, intende sostenere dieci donne disoccupate nella definizione del percorso lavorativo, nell’analisi e nella valorizzazione delle competenze professionali, ma anche nell’accompagnamento al lavoro fornendo strumenti e metodi di ricerca attiva. Tra gli obiettivi del progetto, anche quello di facilitare il superamento di disagi e di difficoltà psico-sociali legate al percorso formativo e professionale e di orientare le partecipanti su possibili scelte, anche di autoimprenditorialità.

Si rinnova così un’iniziativa che già da alcuni anni vede collaborare insieme i Rotary Club di Vicenza e la Fondazione Centro Produttività Veneto al fianco delle donne. Nel corso degli ultimi anni sono state oltre 50 le donne che hanno partecipato al percorso e, tra loro, la maggior parte ha trovato un’occupazione, ma non sono mancati i casi di partecipanti che hanno intrapreso un’attività di impresa.

Per partecipare è necessario mandare la candidatura entro il 27/02 all’indirizzo: sni@cpv.org.

Per maggiori informazioni: www.cpv.org, tel. 0444960500, e-mail info@cpv.org.