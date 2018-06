VICENZA – Cosmetici, come difendersi da inganni e bugie

Siamo sommersi da ogni tipo di informazione sui cosmetici. La televisione ci bombarda di pubblicità, le riviste reclamizzano le ultime novità e su Internet ci imbattiamo di continuo in articoli che ci mettono in allarme su prodotti e ingredienti che ci possono causare disturbi e malattie. Tuttavia un’informazione attendibile e critica sui cosmetici nel nostro Paese praticamente non esiste. Di, inganni e bugie sui cosmetici, si occuperà domani, 16 giugno, Fondazione Zoé, Zambon Open Education, che alle 18, nella sede di corso Palladio 36 a Vicenza, in un incontro con Beatrice Mautino proverà a fornire le risposte alle tante domande che ci facciamo ogni giorno sui prodotti contro le rughe e la cellulite, sulle creme solari, gli shampoo, le cerette e tanto altro.

Beatrice Mautino è una specie di Piero Angela della cosmetica. Biotecnologa di formazione, da anni si occupa di divulgazione scientifica con una rubrica fissa dedicata ai cosmetici sulla più prestigiosa rivista di divulgazione scientifica italiana, “Le Scienze”, ed è animatrice della community di Facebook “La ceretta di Occam”. Recentemente, dopo anni di lavoro sul tema, ha pubblicato per Chiarelettere il libro “Il trucco c’è e si vede”, mettendosi dalla parte di chi entra in un negozio e vuole acquistare prodotti efficaci e non dannosi per migliorare il proprio aspetto e il proprio benessere.

“ La cosmetica – spiega Beatrice Mautino – è un mondo complesso fatto di pochissimi punti fermi e molto fumo: a differenza di altri settori come quello medico o alimentare, manca di una vera e propria ricerca indipendente sugli ingredienti e sulla loro efficacia. La maggior parte degli studi è condotta dalle aziende, cosa comprensibile visti i vincoli economici ed etici posti dalla ricerca pubblica e dall’interesse elevato invece, di quella privata”. Nel suo libro spiega come siano totalmente infondate le polemiche sulla sicurezza di parabeni, solfati e altri ingredienti che troviamo indicati come “free” negli scaffali dei supermercati e tutti i segreti del filone dei “senza” che oggi va per la maggiore con il proliferare sugli scaffali dei supermercati di prodotti che sbandierano gli ingredienti che “non” contengono.