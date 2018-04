VICENZA – Corteo religioso Nagarkirtan, sabato 21 aprile possibili rallentamenti

Per consentire lo svolgimento del corteo religioso Nagarkirtan organizzato dall’associazione “Gurdwara Shri Guru Ram Das Niwas”, che si terrà sabato 21 aprile, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Il corteo partirà alle 13 da via Fermi e proseguirà fino a Campo Marzo, dove l’arrivo è previsto per le 15.30 – 16 circa, effettuando il seguente percorso: via Fermi, via Da Palestrina, via Bellini, via Corelli, via Rossini, via Brunialti, viale Crispi, via Battaglione Val Leogra, via Zanardelli, via Legione Antonini, via Battaglione Framarin, viale Mazzini, via Bonollo, contra’ Porta Nova, piazzale Giusti, via Battaglione Monte Berico, piazzale Bologna. Sarà quindi necessaria la deviazione di alcune linee degli autobus. Si potrebbero verificare rallentamenti per consentire il transito del corteo in particolare in via Legione Antonini, in viale Mazzini, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale semaforizzato all’incrocio con via Battaglione Framarin, in via Bonollo, in piazzale Giusti e nell’attraversamento di corso SS. Felice e Fortunato.