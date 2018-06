VICENZA – Corso Palladio, da oggi il via ai lavori

Prenderà avvio oggi un cantiere lungo corso Palladio, necessario per intervenire su di una perdita di gas, rilevata da Aim Servizi a Rete SrL. Il cantiere, non programmabile e non rinviabile, interesserà il fronte sud di corso Palladio, nel tratto dall’intersezione con contra’ Cesare Battisti (civico 72) fino all’intersezione con contra’ Do Rode (civico 94), ove è prevista la sostituzione della tubatura di distribuzione del gas.

Per l’allestimento del cantiere verranno ridotte sia la sezione carrabile di corso Palladio (Zona Traffico Limitato) che la larghezza utile del marciapiede. Sul marciapiede verrà sempre garantita la transitabilità di una fascia di circa 1 – 1,5 metri sul fronte commerciale di corso Palladio, consentendo così l’accesso ai negozi. Gli accessi alle proprietà private saranno sempre garantiti compatibilmente all’andamento dei lavori.

Il cantiere, che vedrà la costante assistenza archeologica, avrà una durata di circa un mese, salvo imprevisti e con sospensione delle lavorazioni nei fine settimana.