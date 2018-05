VICENZA – Corso Palladio, cade un pezzo di poggiolo

Poco dopo le ore 8.30 di stamane, i vigili del fuoco sono intervenuti in Corso Palladio per la caduta di un pezzo di cemento staccatosi da un poggiolo. Al momento del distacco del pezzo di cemento, precipitato dall’altezza di circa 5 metri, nessuna persona passava sul marciapiedi sottostante. I pompieri hanno controllato che non vi fossero ulteriori parti pericolanti e transennato la zona fino ad un’ulteriore verifica da parte di una ditta di manutenzione edile. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.