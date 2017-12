VICENZA – “Corri Babbo Natale Corri 2017”…al via

Il 2017 è stato un anno davvero importante per lo sport vicentino, un anno dedicato alle realtà di tutto il territorio, un anno ricco di numerosi eventi sportivi e con la costante attenzione alla promozione di tutti gli sport per tutti gli atleti. Per festeggiare gli importanti traguardi raggiunti da tutte le associazioni e gruppi sportivi vicentini e concludere in festa il 2017 anno di “Vicenza Città Europea dello Sport”, è stato scelto l’evento ludico-sportivo dal cuore solidale che da ben 12 anni caratterizza il Natale di Vicenza: “Corri Babbo Natale Corri”. Organizzato dall’assessorato alla formazione del Comune di Vicenza, in collaborazione con l’associazione di volontariato dei giornalisti Vicenza Press e con Atletica Vicentina Run, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito territoriale VIII di Vicenza, di Coni Point Vicenza e Aics Vicenza, “Corri Babbo Natale Corri” 2017 si svolgerà come sempre a Campo Marzo con partenza dall’esedra verso viale Eretenio (vicino al Bar Smeraldo). Il ritrovo è fissato sabato 23 dicembre dalle 10 mentre la manifestazione partirà alle 10.45 circa per colorare il centro storico e portare un po’ di quella speciale allegria delle feste. Si concluderà con le premiazioni verso le 11.40. L’iniziativa è storicamente a favore del Villaggio Sos Vicenza, che offre supporto a bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà, e dell’associazione Bambini cardiopatici nel Mondo Onlus del dottor Alessandro Frigiola che interviene in zone povere e di guerra per salvare bambini con patologie cardiache, formando medici locali e promuovendo la creazione di centri medici. Negli anni sono stati raccolti oltre 54.000 euro coinvolgendo più di 25.000 partecipanti. “Corri Babbo Natale Corri”, corsa a passo libero di 2 chilometri, aperta davvero a tutti, dagli sportivi alle famiglie, sarà presentata da Elisa Santucci di Vicenza Press e avrà una simpatica novità quest’anno: grazie alla collaborazione della ditta Gomma Magica snc di Cavaliere Lino & C., sarà aperta dal Trenino di Natale che trasporterà, quali ospiti d’onore, alcuni assistiti da associazioni vicentine(la gran parte con difficoltà motorie). L’atmosfera sarà ancora più suggestiva grazie alla musica proposta dal dj David e dell’associazione CreativeArt. Sul campo saranno operativi per rendere sicura la gara i volontari di Atletica Vicentina, la Polizia locale, la Protezione Civile e la Croce Verde Vicenza. Grazie al prezioso aiuto degli Alpini di Monte Berico, alle cucine comunali (Centro di produzione pasti di via Goldoni 41) e alla Centrale del Latte di Vicenza, ci sarà all’arrivo un caldo ristoro con cioccolata e con i pandori offerti dalla Pasticceria Loison. L’iscrizione, interamente devoluta alle associazioni beneficiarie, è di 8 euro comprensiva di abito da Babbo Natale o di 3 euro per chi arriverà indossando un proprio abito da Babbo Natale o per ricevere il tipico cappellino rosso. “Corri Babbo Natale Corri” sarà preceduta, sempre sabato 23 dicembre, da un’iniziativa di Atletica Vicentina che propone un’edizione speciale della “Corri x Vicenza” aperta a tutti i runners che saranno accompagnati per una decina di chilometri lungo la Riviera Berica per poi unirsi ai partecipanti della “Corri Babbo Natale Corri”. “Corri x Vicenza” ha già un centinaio di iscritti che partiranno alle 9 da Campo Marzo.