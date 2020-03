VICENZA – Coronavirus – Consiglio comunale rinviato per precauzione

Coronavirus: il consiglio comunale previsto per stasera “a porte chiuse” è stato rinviato. La decisione è stata presa dal presidente dopo essersi consultato con il vice presidente e i capigruppo consiliari.

Sebbene, infatti, nel decreto governativo con le indicazioni per il contenimento della diffusione del virus non siano dettate specifiche misure in merito alle sedute degli organi collegiali, si è ritenuto opportuno procedere per motivi precauzionali al rinvio a data da destinarsi.

La seduta, peraltro, non prevedeva la trattazione di temi con particolari scadenze, essendo interamente dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze