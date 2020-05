VICENZA – Coronavirus: con buoni e borse spesa aiutato l’11,04% dei residenti

Buoni spesa a 10.204 cittadini pari al 9,19% dei residenti. Nelle famiglie aiutate vi sono 3.294 bambini e ragazzi pari al 20,4% dei minorenni della città

“Si è conclusa oggi un’importante attività gestita dai servizi sociali,che ringrazio sentitamente assieme a tutti volontari, con la distribuzione dei buoni spesa a seguito dell’esaurimento dei fondi a disposizione – ha annunciato oggi il sindaco Francesco Rucco in sala Stucchi a Palazzo Trissino – 3.386 famiglie in grave difficoltà economica hanno ricevutobuoni spesa da 50 euro per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità grazie ai 585 mila euro messi a disposizione dallo Stato. Addirittura più dell’80% di queste famiglie non erano seguite dai servizi sociali e che evidentemente con l’emergenza sanitaria hanno avuto una crisi di liquidità. In questi due mesi di lavoro i servizi sociali comunali si sono impegnanti a raccogliere le domande online e ad offrire un aiuto nella compilazione tramite il servizio Vicenza sicura offrendo un sostengo concreto e dimostrando efficienza. Altra importante iniziativa si è rivelata quella della distribuzione delle borse della spesa che rimane invece attiva grazie ai tanti donatori di beni alimentari e volontari impegnati nella distribuzione. I servizi di distribuzione deibuoni spesa e borse della spesa e Vicenza sicura si sono dimostrati un valido supporto anche dal punto di vista del sostengo emotivo importante in particolare per chi si trova in estrema difficoltà”.

È poi intervenuto il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto: “Il grande lavoro svolto dalla struttura comunale e dai volontari ha consentito di raggiungere un importante obiettivo: dare sostegno non solo a coloro che sono seguiti dai servizi sociali, ma anche a chi con l’emergenza si è ritrovato ad essere improvvisamente in difficoltà. Dal 30 aprile, a seguito del progressivo esaurimento del fondo, le domande sono state raccolte solo telefonicamente e con oggi chiudiamo definitivamente la possibilità di fare richiesta. 10.204 residenti hanno ricevuto i buoni dopo il vaglio delle 4.135 domande di cui solo 749 escluse. I beneficiari pertanto sono numerosi, ben 9,19% del totale dei residenti in città. È molto alto anche il numero di famiglie con minori che hanno ottenuto i buoni spesa, ben 20,4%. Purtroppo solo il 17,8% dei beneficiari totali era conosciuto dai servizi sociali. Per sostenere, quindi, l’alto numero di persone in difficoltà continuiamo con la consegna delle borse della spesa, gestita in forma coordinata dal 7 aprile grazie ad un protocollo specifico utile per ottimizzare il servizio e soprattutto grazie ai tanti volontari e donatori coinvolti”.

Sono 11.700 sono i buoni per un totale di 585 euro erogati a 3.386 famiglie corrispondenti a 10.204 residenti (pari al 9,19% dei 110.944 residenti a Vicenza).

Sono state caricate sul portale 4.135 richieste, di cui 974 sono state compilate con la modalità assistita da parte dello sportello Vicenza sicura.

749 sono le domande rifiutate per mancanza di requisiti (non residenti 313, gli altri per Reddito di Cittadinanza superiore ai limiti previsti o situazione immutata rispetto al mese di febbraio).

Delle 3.386 famiglie beneficiarie il profilo dei richiedenti relativamente al numero dei componenti è il seguente: le famiglie con da 1 o 2 componenti sono 1.374, le famiglie da 3 o 4 componenti sono 1.446, le famiglie composte da 5 o più componenti sono 566; per i 313 non residenti non è possibile conoscere la composizione del nucleo familiare.

Le famiglie in cui sono presenti minori di 18 anni che hanno beneficiato dei buoni sono 1.804 per un totale di 3.294 minori. Pertanto, sul totale dei beneficiari le famiglie con figli minorenni sono pari al 53,27%. Considerando che i minori residenti a Vicenza sono 16.128, i bambini e i ragazzi le cui famiglie hanno avuto i buoni spesa sono pari al 20,4%.

Dei beneficiari solo il 17,8% era precedentemente in carico ai servizi sociali del territorio (pari 582 famiglie su 3.386), mentre il 68,57% (pari a 2.322 famiglie) sono i beneficiari totali che hanno richiesto e ricevuto i buoni spesa a seguito di un tracollo della loro situazione economica a seguito dell’emergenza sanitaria.

Il resto dei beneficiari (482 nuclei pari al 13,63%) sono nuclei con bisogni speciali (disabilità o patologie) e nuclei monogenitoriali la cui condizione familiare è stata aggravata dall’emergenza sanitaria.

I nuclei familiari che risultavano beneficiari di Reddito di Cittadinanza, con erogazioni inferiori al valore dei buoni spesa, sono 250, pari al 7,3% del totale.

Secondo il protocollo con la guardia di finanza, come esplicitato nell’avviso dei buoni spesa, si provvederà ad effettuare una verifica a campione.

Borse della spesa (con la collaborazione dei partner del terzo settore e del gruppo comunale di protezione civile)

Dal 7 aprile i servizi sociali coordinano e monitorano la consegna delle borse spesa, che vengono distribuite da tutti le realtà associative e assistenziali della città (Croce Rossa, Associazione Diakonia – Caritas, Gruppo Parrocchiali, San Vincenzo, nuove richieste tramite Vicenza sicura), così come previsto dal protocollo operativo con le realtà del terzo settore.

Dal 7 aprile le famiglie che hanno ricevuto uno o più borse spesa sono 701, di cui 158 gestiti direttamente da Croce Rossa Italiana, 50 gestiti direttamente dall’Associazione Diakonia onlus e 493 gestiti dal Comune di Vicenza in coordinamento con l’Unità Pastorale Porta Ovest.

Le famiglie numerose (5 o più componenti con minorenni), ricevono la borsa settimanalmente; le famiglie composte da 3 o 4 membri ricevono la borsa ogni 2 settimane; le famiglie composte da 1 o 2 persone ricevono la borsa ogni 3 settimane).

L’approvvigionamento è garantito dalle donazioni di alimenti alle realtà del terzo settore e alla Protezione Civile del Comune di Vicenza; dai fondi europei Gestione Eccedenze Alimentari; dalla raccolta delle eccedenze alimentari gestita dall’Associazione “Basta Sprechi Vicenza onlus”; dalle donazioni dei singoli cittadini attraverso l’iniziativa SOSpesa; dall’acquisto diretto di generi alimentari tramite il Centro Servizi Volontariato, grazie al fondo “Vicenza Solidale”.

La distribuzione di tutte le borse è garantita dall’impegno dei volontari di tutte le realtà associative e dai volontari scout Agesci Vicenza Berica, e altri.

Buoni spesa e borse della spesa

Il dato complessivo del numero di persone che usufruiscono delle borse della spesa è al momento 2.050 che sommate alle 10.204 persone che hanno beneficiato dei buoni spesa (per un totale di 12.254 persone) porta la percentuale dei beneficiari al 11,04% della popolazione residente a Vicenza.

Informazioni

Vicenza sicura

0444221020

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12

martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30