VICENZA – Coppia ubriaca sfascia auto parcheggiata facendo manovra

Chi guida e beve alcool, si sa, è pericoloso per gli altri e per se stesso. Non solo se si circola per strada, ma anche se si compiono operazioni più semplici come può essere una manovra di parcheggio. Lo sa bene il 53enne di Zugliano che ieri, a bordo di una Mazda CX, ha sfasciato un’auto parcheggiata in via Divisione Julia, zona Santa Bertilla a Vicenza. A bordo con lui una 36enne russa residente a Chioggia.

La Polizia di Stato è stata chiamata nella via da una cittadina ghanese, che aveva l’auto parcheggiata lungo la via, una Chevrolet Blazer. Poco prima la coppia sulla Mazda aveva urtato la sua automobile facendo manovra e aveva pesantemente danneggiato il paraurti posteriore e una portiera. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato i due, in evidente stato di ubriachezza, fermi a pochi metri di distanza. Sul posto è stata chiamata la polizia stradale. Sottoposto all’alcholtest, l’uomo presentava un tasso alcolemico di 1.9 mg/l, quattro volte sopra il limite consentito. La donna addirittura 2.2 mgl.

Al 63enne zuglianese è stata ritirata la patente di guida