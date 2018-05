VICENZA – Coppia con bimbo deruba negoziante: via 4500 euro in contanti

Consistente furto di denaro ieri sera in un negozio di viale Milano a Vicenza. Alle 22 circa, le volanti della Polizia di Stato sono state chiamate dal gestore 29enne di origine bengalese del superstore RK di viale Milano 79, che vende alimentari ma che svolge anche servizi di trasferimento di denaro.

Il giovane ha raccontato che poco prima era entrata nel negozio una coppia di indiani con un bimbo a seguito. La donna aveva distratto il commesso facendolo allontanare dal bancone per chiedergli informazioni sulla merce presente in alcuni scaffali nascosti. Nel frattempo, secondo la ricostruzione del 29enne, il marito con il bimbo si sono avvicinati al bancone rubando un borsello contenente 4500 euro in contanti, documenti e diversi bancomat.

L’uomo si è poi dileguato seguito poco dopo dalla donna. Nel frattempo il commesso si è accorto del furto ed ha chiamato la polizia